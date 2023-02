VOKA Limburg wil ziekteverzuim aanpakken met tips van  bouwbedrijf Group Jansen uit Zonhoven

“We gaan dan kijken of iemand in dezelfde positie in het bedrijf kan blijven werken", gaat Haubourdin verder. "We hebben natuurlijk veel mensen die op werven werken, en als ze fysiek niet meekunnen moeten we iets anders gaan zoeken. Of als je teveel stress hebt in een bepaalde omgeving en je loopt daar op leeg, dan gaan we daar op verder werken zodat iemand geen burn-out krijgt. We gaan de situatie analyseren en dan kijken wat de sterktes zijn, zo kunnen mensen rustig re-integreren.”