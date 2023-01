"Nooit gedacht dat mijn foto's hiertoe zouden leiden": VRT NWS-journalist ontwerpt mee Bulgaars paviljoen op architectuurbiënnale in Venetië

Het is nog maar de tweede keer dat Bulgarije deelneemt aan de architectuurbiënnale in Venetië later dit jaar. Via een wedstrijd is het Bulgaarse ministerie van cultuur op zoek gegaan naar een architecturaal ontwerp rond het thema "laboratory of the future". Uit de 34 voorstellen is "Education is the Movement from Darkness to Light" als winnende ontwerp uit de bus gekomen. Het Bulgaarse team onder leiding van architect Boris Tikvarski heeft zijn inspiratie gehaald bij foto's van fotojournalist en VRT NWS-collega Alexander Dumarey.