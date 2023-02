70 jaar geleden braken de dijken: het verhaal van de vernietigende vloed bij ons en in Nederland

In de late namiddag van zaterdag 31 januari 1953 krijgen de Nederlanders via de radio een bericht van de stormvloedwaarschuwingsdienst te horen. Er wordt gewaarschuwd voor een zware storm boven de Noordzee. "Verwacht mag worden dat de storm de hele nacht zal voortduren. Gevaarlijk hoogwater", klinkt het. Ook in ons land wordt zwaar stormweer voorspeld.

"Ach, het heeft al zo vaak gewaaid en het zal nog wel vaak waaien", moeten nogal wat mensen laconiek gereageerd hebben. Van paniek of evacuaties is namelijk geen sprake. In Oostende maakt de jeugd zich op om uit te gaan in de talrijke danszalen en cafés, het is per slot van rekening zaterdagavond.

Maar er komt een monster af op de kust van Nederland en België: een stormveld van wel 1.000 kilometer, met windsnelheden tot 150 kilometer per uur. Het gaat om een 250-jarige storm, een kans van 1 op 250 dat zo'n storm voorkomt in een jaar, uitzonderlijk krachtig dus. Bovendien komt de wind uit het noordwesten en is het die nacht springtij: de metershoge vloed komt met andere woorden recht op de kust af.