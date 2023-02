Horecaman vraagt om stukje oude brug te kopen om nieuwe brug naar Eilandje in Ieper te helpen betalen: "Wie steunt, krijgt stukje erfgoed"

Ieper kent sinds de zeventiende eeuw een recreatiedomein op een eilandje, dat is omringd door water. Daar is nu een horecazaak gevestigd. Om er te geraken, moet je het overzetbootje gebruiken of de brug over. Maar die laatste is al heel oud en volgens de uitbater van het restaurant is ze te smal, onveilig en lelijk. Daarom kwam hij zelf met het initatief voor een nieuwe brug.

In totaal zal het bouwwerk 300.000 euro kosten. Oorspronkelijk was het de helft, maar door de stijgende bouwprijzen is dat bedrag verdubbeld. "Gelukkig nemen Toerisme Vlaanderen en Westtoer een vierde voor hun rekening. Al de rest is voor mij", vertelt horecauitbater Robert Van Eygen. Wie dat wil, kan hem steunen door een stukje van de oude brug te kopen.

"Er zijn misschien Ieperlingen die een stukje geschiedenis op hun vensterbank willen zetten. Die kunnen dan een stuk van de oude brug kopen en mij op die manier een duwtje in de rug geven. Of ze kunnen ook een stukje van de nieuwe vredesbrug kopen. We zijn heel flexibel."