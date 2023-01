Isaac Roux, Jack Vamp & The Castle of Creep en Mayorga zijn De Nieuwe Lichting 2023

Radiozender Stubru is al voor de 11e keer op zoek gegaan naar nieuw muzikaal talent via de wedstrijd De Nieuwe Lichting. 849 opkomende artiesten hebben zich dit jaar ingeschreven en uit de negen geselecteerde finalisten zijn er door een professionele jury en het publiek drie winnaars gekozen. Dat zijn Isaac Roux, Jack Vamp & The Castle of Creep en Mayorga geworden. Meer dan 15.000 Stubru-luisteraars hebben hun stem uitgebracht.