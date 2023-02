Thuisverpleegkundigen Wit-Gele Kruis binden zich vast aan handen en voeten: "Stijgende loonkosten zijn de doodsteek voor thuisverpleging"

"We zijn met handen en voeten gebonden aan elkaar omdat we zelf geen invloed hebben op deze situatie", zegt Dave Vanreyten, hoofdverpleegkundige bij het Wit-Gele Kruis. "We willen aan alle patiënten goede kwaliteitsvolle zorg aan huis bieden. We merken dat dat de laatste tijd zeer moeilijk wordt. Het is daarom nodig dat de politiek voor eens stuk financieel bijpast, zodat we alle mensen naar behoren kunnen blijven helpen."