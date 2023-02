Oude site AZ Alma in Eeklo wordt verkocht: "Plaats voor 200 woningen en een park"

Het oude ziekenhuisgebouw wordt mogelijk gespaard en kan gebruikt worden voor cohousing. Het leegstaande gebouw van De Meerling wordt apart verkocht. Dat de verkoop zo lang geduurd heeft, komt omdat er lang twijfel was om de site in aparte stukken of in één geheel te verkopen.

Schepen Plaetinck is blij dat er eindelijk een visie is. "Het is een erg ambitieus project in het centrum van Eeklo, dat voor een enorme uitstraling zal zorgen. In één klap kunnen we zo heel wat doelstellingen verwezenlijken."