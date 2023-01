Oekraïne wil geen Russen en Wit-Russen op Olympische Spelen 2024

"Als het Internationaal Olympisch Comité Russische atleten terug in de competitie wil brengen, dan is dat eigenlijk zeggen dat terreur op een of andere manier acceptabel is", zei Zelenski ook in een toespraak. Eerder had hij al benadrukt dat neutraliteit niet mogelijk is in tijden van oorlog.

De Oekraïners zouden de Spelen ook voluit willen boycotten als Russische en Wit-Russische atleten zouden mogen deelnemen. Rusland heeft gereageerd dat pogingen om Rusland uit internationale sportcompeties "gedoemd zijn om te mislukken".