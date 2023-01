Steunpunt voor bewindvoering breidt uit van West-Vlaanderen naar Oost-Vlaanderen, Leuven en Antwerpen: "Beschermende personen zo goed mogelijk omringen"

Wat is bewindvoering?

Als iemand door diens gezondheidstoestand niet meer in staat is om beslissingen voor zichzelf te nemen, kan die onder bewindvoering geplaatst worden. Dat betekent dat iemand anders beslissingen neemt over de persoon, goederen of beiden. De groep mensen die onder bewindvoering geplaatst kunnen worden, is heel ruim. Dat kan gaan van mensen met een geestelijke beperking tot mensen die door een ongeval in coma zijn beland.

Hoe wordt de bewindvoerder aangeduid?

In de eerste plaats kan de persoon zelf iemand aanduiden, buiten het gerecht. Dat moet wel gebeuren als de persoon zelf nog bekwaam is. De persoon kan hiervoor bij de notaris terecht, maar kan dat ook zelf regelen.

Is dat niet gebeurd en de persoon is al onbekwaam verklaard, kan er een professionele bewindvoerder opgelegd worden door de vrederechter. Die kan aangevraagd worden door de persoon zelf, zijn familie of een andere belanghebbende (zoals een buur, een verzorger of een maatschappelijke werker).

Hoe vraag je dat aan?

De aanvraag verloopt via het vredegerecht. Die kijkt naar wat de beschermde persoon zelf nog kan en bepaalt of de bescherming nodig is voor de persoon (bv. trouwen, verhuizen, ...), de goederen (bv. geldzaken) of beiden.

Daarnaast wordt er gekeken of de beschermde persoon alleen bijstand nodig heeft of vertegenwoordiging. In het eerste geval handelt de beschermde persoon zelf, met goedkeuring van de bewindvoerder. In het tweede geval treedt de bewindvoerder op. Die moet de beschermde persoon wel steeds inlichten.

Voor meer vragen kan je bij het Steunpunt Bewindvoering terecht.