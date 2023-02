4 LAGO-zwembaden krijgen ecolabel Green Key: "Betalen kan vanaf nu met ecocheques"

Het Green Key Label wordt eenmaal per jaar uitgereikt door GoodPlanet Belgium en gaat naar organisaties die duurzaamheid in de toeristische sector voorop stellen. "Daarbij is het belangrijk dat je als bedrijf duurzame stappen zet zonder dat klanten moeten inboeten op comfort en betaalbaarheid. We proberen onze ecologische voetafdruk zo laag mogelijk te houden", zegt CEO Diether Thielemans van LAGO.

Vorig jaar kon LAGO Kortrijk Weide het label al binnenhalen. Dit jaar volgen de LAGO-zwembaden in Gent, Sint-Truiden, Brugge en Zwevegem. "We hebben veel geïnvesteerd in zonnepanelen op het dak en we proberen zwembad- en regenwater maximaal te recupereren", vertelt Thielemans.