Het is officieel: er komt een vierde "Bad boys"-film, regie opnieuw in handen van Adil en Bilall

De er een vierde film zou komen, was verwacht. Maar door het incident op de Oscars vorig jaar, toen acteur Will Smith komiek Chris Rock een klap in het gezicht gaf, werd de productie van de film naar verluidt uitgesteld.

"Bad boys for life" was wereldwijd een grote hit in de bioscopen. De film heeft wereldwijd zo'n 390 miljoen euro opgebracht. De filmreeks gaat over twee politieagenten (Smith en Lawrence) die werken voor de drugsbrigade in Miami. De eerste twee films kwamen uit in 1995 en 2003 en werden geregisseerd door Michael Bay.