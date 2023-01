Dure grap: Herentals laat afbladderende muurschilderingen van wielerhelden verwijderen én herschilderen

Het was geen mooi gezicht: een afbladderende tekeningen van Rik Van Looy, Sanne Cant en Wout van Aert. De lokale wielerhelden werden eind mei van vorig jaar vereeuwigd op een muur langs de Vest in Herentals. Maar die eeuwigheid was van korte duur, want sinds een tijdje begonnen de schilderijen af te schilferen. “We hebben onderzocht wat er mis was en nu blijkt dat er vocht in de muur zit”, zegt schepen voor cultuur Jan Michielsen (CD&V). Ondanks een vooronderzoek werden de problemen pas na het schilderen duidelijk. “Toen we de schilderingen op de muur lieten zetten, was het een zeer droge periode. We wisten dus niet dat er vochtproblemen zouden komen. Als we dat op voorhand geweten hadden, hadden we dat niet gedaan natuurlijk.”