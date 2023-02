Afvalophaler IDM lanceert nieuwe website om inwoners bewuster te maken van eigen afval

"Elk gezin krijgt van ons een grijze en een groene afvalcontainer", legt Maes uit. "In die container zit een chip, en zo weten we hoeveel kilogram afval een gezin buiten zet. Die cijfers vinden de gezinnen dan terug op hun eigen account op onze nieuwe website. Dan zien ze hoeveel ze moeten betalen voor hun afval. En ze kunnen hun eigen afvalcijfers ook vergelijken met vorige maanden of jaren, en zelfs met gelijkaardige gezinnen in de regio. Door hun afvalproductie van nabij op te volgen, willen we gezinnen stimuleren om nog bewuster met afval om te gaan, en geen overbodige kilo's afval te produceren."