Kinderdagverblijf Lage Kaart in Brasschaat minstens twee dagen dicht na klein brandje in keuken

"Er waren al kindjes aanwezig, dus we hebben hen meteen in veiligheid gebracht. We zijn vooral heel blij dat er alleen materiële schade is", legt uitbaatster Yana De Meulder uit. De kinderen werden allemaal opgehaald door de ouders. De uitbaatster van de crèche kon het brandje zelf blussen met een branddeken en gebruikte nadien ook nog een brandblusser. Het is die snelle reactie die hen nu zuur opbreekt. "Het poeder uit het blusapparaat heeft zich overal verspreid en kruipt overal in. Kinderen steken alles in hun mond, dus we willen het risico niet lopen dat ze die stofdeeltjes zouden binnenkrijgen."

Daarom moet het kinderdagverblijf woensdag professioneel gereinigd worden. "We hebben de ouders voor alle zekerheid laten weten dat we deze week niet meer zullen kunnen opengaan. Mocht morgen toch blijken dat alles weer sneller in orde is, dan zullen we hen zeker verwittigen", aldus nog de uitbaatster.