Bewoner die brand wil stichten in appartementsgebouw in Antwerpen, op heterdaad betrapt en opgepakt

Sinds eind december kreeg de politie al 4 meldingen over brandstichtingen in een appartementsgebouw aan de Geuzenstraat en de Volkstraat in Antwerpen. Het ging telkens om kleine brandjes in de gangen en de hal.

Gisterenavond betrapte een bewoner een andere bewoner op heterdaad toen die brand wilde stichten. "Hij probeerde wat afval in de gang in brand te steken, maar dat mislukte", zegt Willem Migom van de lokale politie Antwerpen. "De man verwondde vooral zichzelf aan de handen. Hij is wat later in zijn appartement door de politie gearresteerd. Er zal nu onderzocht worden of hij ook andere brandjes stichtte."