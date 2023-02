CHECK - Ophef over virale undercovervideo met Pfizermedewerker die over virusmutaties spreekt

Een video van de organisatie Project Veritas toont hoe een medewerker van farmabedrijf Pfizer, gefilmd door een undercover journalist, verschillende opvallende uitspraken doet. Een van die uitspraken is dat Pfizer zou overwegen om in een laboratorium het coronavirus bewust te laten muteren, om zo betere vaccins te ontwikkelen tegen nieuwe varianten. 'Directed evolution', noemt de medewerker het.



Op platformen als YouTube, Instagram en Facebook werd de bewuste video van Project Veritas verwijderd wegens inbreuken op de gebruiksvoorwaarden, maar op Twitter werd hij ondertussen al meer dan 30 miljoen keer bekeken.

Veel mensen op sociale media maken zich zorgen over wat in de virale video verteld wordt. In de meeste nieuwsmedia valt er echter niet veel over te lezen. Dat leidt bij sommigen tot argwaan: "Vindt u het niet vreemd dat een hoofdonderzoeker van Pfizer toegeeft dat ze zelf virusvarianten maken [...] en dat dat NERGENS wordt gecommuniceerd in de gesubsidieerde media? Sinds wanneer is de pers morsdood?" klinkt het in een veel gedeelde tweet.

Toch is de video van Project Veritas niet bijzonder nieuwswaardig, en wel om twee redenen: 1. er bestaat geen bewijs dat de praktijken die in de video vermeld worden daadwerkelijk gebeuren, en 2. er bestaat veel onbegrip over wat 'directed evolution' en ander mutatieonderzoek precies inhoudt. Een analyse.