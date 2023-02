Queen B is back in Belgium: Beyoncé komt op 14 mei naar Koning Boudewijnstadion

Daarna bleef het enkele jaren stil rond de Amerikaanse popdiva. Pas begin dit jaar stond Beyoncé na jaren weer op het podium, als verrassingsact bij de opening van een luxehotel in Dubai. Later dit jaar gaat ze op een wereldtournee met nieuwe muziek, waaronder haar dansbare comebacksingle "Break my soul". Belgische fans de Amerikaanse superster live aan het werk willen zien, moeten zondag 14 mei naar het Koning Boudewijnstadion in Brussel. Voorlopig is er één Belgische concertdatum aangekondigd. De ticketverkoop start volgende week vrijdag.

Beyoncé is de derde grote naam die in 2023 in het Koning Boudewijnstadion staat. De Canadese popster The Weeknd speelt er twee shows in juli. De Duitse metalband Rammstein vult het Koning Boudewijnstadion drie keer in augustus.