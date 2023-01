Mysterie in de zoo van Dallas: twee aapjes "vermoedelijk meegenomen", na meerdere verdachte incidenten in dezelfde dierentuin

Keizertamarins zijn dwergaapjes die gemakkelijk te herkennen zijn aan hun opvallende, witte snor. Verzorgers van de dierentuin van Dallas, in de Amerikaanse staat Texas, merkten gisterenmorgen dat twee van die aapjes verdwenen waren. De dierentuin nam daarop contact op met de lokale politie. "Het is duidelijk dat de habitat van de aapjes aangetast was", schrijft de zoo in een mededeling.

Keizertamarins blijven normaal gezien dicht bij huis en de dierentuin is een zoektocht gestart, maar de aapjes werden nog niet gevonden. "Op basis van het eerste onderzoek gaat de politie van Dallas ervan uit dat ze zijn meegenomen", aldus de dierentuin. "Dit is een actief onderzoek van de politie van Dallas. Dit is alle informatie die we op dit moment kunnen delen."