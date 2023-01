Primeur in ons land: gespecialiseerde begeleiding voor sporthonden in Kapelle-op-den-Bos

Sporthonden en honden met problemen aan de spieren of gewrichten kunnen terecht in het AniCura Fysio-Fit Anthemis in Kapelle-op-den-Bos. Een dierencentrum dat dierengeneeskunde, fitness en revalidatie aanbiedt. "We werken veel met sporthonden. Dat zijn honden die meedoen aan kampioenschappen zoals agility en canicross. Een beetje jumping zoals voor paarden, maar dan voor honden", vertelt oprichter en dierenarts Pieter Vanacker.

Volgens Vanacker was er nood aan een dierencentrum waar honden en hun baasjes voor alle behandelingen terecht kunnen. “We hinken achterop tegenover het buitenland. Op internationale toernooien zien we dat sporthonden uit pakweg Italië een heel team mee van revalidatietherapeuten en osteopaten mee brengt. In België gebeurt dat nog niet, maar daar proberen wij verandering in te brenen. Ook op dat vlak bieden we ondersteuning. Ons team bestaat uit zeven leden onder wie Inge Dillen, één van de weinige gediplomeerde dierenfitnesstrainers in België, en Yves Samoy, Europees specialist in dierensportgeneeskunde en dierenchirurgie.”