Eerste genderneutrale toiletten van Brugge in gebruik genomen

De eerste publiek toegankelijke genderneutrale toiletten van Brugge zijn in de Oostmeers. Bezoekers van de dienst Ruimtelijke Ordening zullen geen keuze meer moeten maken tussen "man" of "vrouw". Die bordjes staan er niet meer.

Het is de bedoeling dat ook andere openbare gebouwen in Brugge genderneutrale toiletten krijgen. "Dit wordt de standaard bij renovatie- of nieuwbouwprojecten van de stad", bevestigt burgemeester Dirk De fauw (CD&V). "Zo zullen ook de nieuwe tentoonstellingshal BRUSK en het toekomstige Huis van de Bruggeling in Huize Minnewater beschikken over genderneutrale toiletten."