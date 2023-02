Eerste publieke laadpaal in Brugge gezet op vraag van inwoner: "Handig zo op 250 meter van mijn deur"

Het is niet de eerste laadpaal in Brugge, maar wel de eerste publieke op vraag van een inwoner. Op centrale plaatsen in Brugge staan al langer laadpalen van de stad, maar die zijn vaak bezet of te ver. Om dat probleem op te lossen, kan iedereen die dat wil, sinds kort een publieke laadpaal aanvragen in een straal van 250 meter rond zijn deur.

Inwoner Jasper Vercnocke is blij met zijn laadpaal. "Ik heb geen garage of oprit, dus ik kon zelf geen laadpaal installeren. Anders moest ik helemaal naar het sportcomplex gaan om mijn auto op te laden, nu kan het op 250 meter stappen. Dat is veel gemakkelijker."