Genk investeert 3 miljoen euro in veiligere fietspaden: "Meer schoolstraten en veiligere Europalaan"

"We zetten sterk in op een veilige fietsinfrastructuur omdat we meer mensen op de fiets willen", vertelt schepen van Mobiliteit Karel Kriekemans (CD&V). "Maar dat betekent dus ook dat we moeten blijven investeren: in onderhoud en herstellingen, en in bijkomende, nieuwe fietsverbindingen en fietsstraten. Grosso modo kan je onze inspanningen indelen in drie grote werven: fietsstraten in de schoolomgevingen, woon-werkverkeer richting Genk-Zuid en een fietsveiligere Europalaan."