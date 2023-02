Genk wil meer sfeer en veiligheid in het centrum met uniforme straatverlichting

Genk wil in het najaar van start gaan met de vergroening van het centrum, tegelijk wil het de straatverlichting vernieuwen. “In het verleden hebben we de verlichtingspunten in verschillende zones aangepast afhankelijk van de plaats”, vertelt schepen Karel Kriekemans (CD&V). “We hebben gemerkt dat daar geen uniformiteit in zit, dat willen we nu anders. We willen er een geheel van maken, van het Molenvijverpark, langs de monumenten tot aan het Evenementenplein.”