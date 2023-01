Gent zet zich extra in voor LGBTQ+ senioren en ondertekent als eerste Belgische stad het manifest van Rainbow Ambassadors 

Maar hiermee is de kous nog niet af, vindt de schepen. "We hebben al veel stappen gezet in de juiste richting, maar het werk is nooit af. Zeker niet in een samenleving waar zoveel beweegt. We zijn wel heel trots dat we de eerste Belgische stad zijn die dit manifest heeft ondertekend en - nog belangrijker - dat we het volledige lijstje met eisen kunnen afvinken", besluit hij.