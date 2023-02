Eerste Krakelingenstoet in Geraardsbergen sinds corona gaat over ziekte en genezing

"Ziekte en genezing", daar zal de Krakelingenstoet in Geraardsbergen dit jaar rond draaien. Voor het eerst sinds corona kan de eeuwenoude stoet nog eens doorgaan. En het thema draait niet toevallig rond gezondheid: "Met corona nog vers in het geheugen en een heuse geschiedenis aan kwalen en plagen in onze stad, lag het thema voor de hand", zeggen de organisatoren.