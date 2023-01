Hackers van "Lockbit" dreigen gestolen gegevens van stad Geraardsbergen te publiceren

Ransomware is de samentrekking van 'ransom' wat losgeld betekent en ‘malware’, wat staat voor schadelijke software. Als er wordt gesproken over ransomware, of gijzelingssoftware, kan het zowel gaan over de software op zich, maar ook over de tactiek die hackers hanteren: losgeld vragen om bepaalde gestolen data terug te geven of computersystemen te deblokkeren.