Koning Filip uit bezorgdheid over drugscriminaliteit en steunt Oekraïne: "Strijd van Oekraïners voor vrijheid moet zegevieren"

Hij prees de strijd tegen corruptie, met een niet mis te verstane verwijzing naar het corruptieschandaal in het Europees Parlement dat wordt onderzocht door de Belgische justitie. "Elke daad van omkoperij moet worden tegengegaan, de straffeloosheid bestreden. Het gaat daarbij om de waardigheid en het behoud van onze democratische instellingen. Dat is ook wat ons onderscheidt van autocratieën."

De koning uitte ook zijn bezorgdheid over de drugscriminaliteit, die steeds ernstigere proporties aanneemt in onder meer Antwerpen. "Dit geweld moet worden bestreden. Maar we moeten ook de oorzaken van verslaving aanpakken, meer investeren in preventie en de jongeren beschermen tegen de valse beloften die hen door het nemen van drugs worden voorgespiegeld." Gewelddaden tegen de hulp- en politiediensten mogen we niet tolereren, stelde koning Filip verder. "Daarvoor is bewustmaking nodig op alle niveaus, ook binnen de betrokken gezinnen."

Recht en rechtvaardigheid was een belangrijk thema in de toespraak van de koning, ook op internationaal vlak. "Wij zullen Oekraïne blijven steunen tegen de Russische agressie. De strijd van de Oekraïners voor hun vrijheid moet uiteindelijk zegevieren. Anders dreigt een opleving van autoritaire regimes in de wereld. Het is daarom des te belangrijker dat we, in eigen land en in heel Europa, een samenleving in stand houden waarin het recht en rechtvaardigheid overheersen. Anders zou hun strijd zinloos zijn."