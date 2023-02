Grondwitloof met uitsterven bedreigd: weinig of geen opvolging in bakermat Vlaams-Brabant en Brussel

Met allerlei recepten, filmpjes en reclameboodschappen wil de Vlaamse overheid het witloof promoten. De promotieweek is een onderdeel van de campagne en website ‘Helden van de velden’. De witloofconsumptie daalt elk jaar, zegt Nele Van Avermaet van Vlam.

“Vooral jonge mensen kopen en eten minder witloof. Een spijtige zaak, want dit is echt een typisch Vlaams product: vanuit Evere heeft de teelt zich verspreid over Kampenhout, Steenokkerzeel en Kortenberg. Maar ook in Oost- en West-Vlaanderen zijn heel wat telers. We promoten witloof nu omdat het nu het moment is voor het duurzame en meest authentieke grondwitloof. Al maken we geen onderscheid tussen grondwitloof en witloof op basis van hydrocultuur of waterteelt. Het blijft een topproduct, als slaatje, gewoon gestoofd of de heerlijke klassieker, witloof in hesp en kaas in de oven.”