Gustaph treedt aan in tweede halve finale van Eurovisiesongfestival

Normaal gezien zou de 67e editie van het Eurovisiesongfestival plaatsvinden in Oekraïne, de winnaar van de vorige editie, maar vanwege de oorlog moest er op zoek worden gegaan naar een ander gastland.



Gustaph werd op 14 januari gekozen als de Belgische inzending. De 42-jarige Stef Caers wist de vakjury en het publiek te overtuigen met zijn song "Because of you" tijdens een liveshow in Paleis 12 in Brussel. Gustaph maakte al twee keer deel uit van het Eurovisiesongfestival, beide keren als achtergrondzanger. In 2018 deed hij de backing vocals van zangeres Sennek, in 2021 deed hij hetzelfde voor Hooverphonic.