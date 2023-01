Haaltert in de ban van mysterieuze oude grafsteen die achtergelaten werd aan deur van Heemkundige Kring

Via de tekst op de grafsteen heeft de vereniging kunnen achterhalen dat de zerk voor een jong kindje was. "Dat kindje heet Aharon Yehuda Avraham", zegt Beelaert. "Zo staat het op de grafsteen. En het kindje is overleden op zondag 19 februari 1899." Maar wie dat kindje precies is, en of er een link is met Haaltert, is nog niet duidelijk. "Het is echt raar! We zijn al in verschillende documenten van de gemeente gaan zoeken, maar we kunnen geen verband vinden met Haaltert. We hebben ook enkele Joodse verenigingen aangeschreven, maar nog niet veel informatie gevonden. Het is een groot raadsel. En we willen het mysterie graag ophelderen."

Daarom zoekt de Heemkundige Kring nog altijd mensen die iets meer over de grafsteen kunnen vertellen.