1.500 instrumenten van failliete muziekketen Keymusic worden online geveild

Keymusic had vestigingen in Antwerpen, Brussel, Gent en Temse, maar die gingen eind september vorig jaar failliet. Voorheen had de muziekketen ook nog vestigingen in onder meer Hasselt en Sint-Niklaas, maar die sloten eerder al.

Op de website van veilinghuis Hammertime worden nu een 1.500-tal instrumenten en dj-materiaal geveild vanuit de vestigingen van Brussel, Gent en Temse. De inboedel van de Antwerpse winkel is voorlopig nog in beslag genomen.