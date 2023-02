Heeft Brussel een messenprobleem? Aantal steekpartijen neemt toe, 100 geregistreerde incidenten in eerste helft 2022  

Mesaanvallen duiken geregeld op in het nieuws. In november vorig jaar werd agent Thomas Monjoie in Schaarbeek doodgestoken, zijn collega raakte gewond. Later die maand vonden in Brussel meerdere steekpartijen plaats op één avond, waaronder twee met dodelijke afloop. Half januari was er de mesaanval in Brussel-Zuid en maandag was er dan de steekpartij in metrostation Schuman.