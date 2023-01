Hoe verloopt de ontmanteling van een kernreactor en wat gebeurt er met de site?

Anders is het met het midden- en hoogactief afval. Daar hoort bijvoorbeeld de gebruikte splijtstof uit de reactoren bij. In die kernbrandstof zit nog altijd splijtbaar materiaal zoals plutonium. Dat materiaal kan in principe gebruikt worden om er nieuwe brandstof van te maken. Dat wordt dan het "opwerken van splijtstoffen" genoemd. In België werd dat vroeger gedaan door Eurochemic in Dessel. Maar het is een gevaarlijk procedé en sinds 1993 is het in ons land “voorlopig” niet meer toegelaten. Zelfs als de overheid dat opnieuw zou toestaan, is het niet duidelijk waar het zou kunnen gebeuren.

Het is de bedoeling die gevaarlijke materialen zeer lange tijd, vrijwel voor eeuwig op te bergen zodat ze geen gevaar vormen voor mens en milieu. Ze moeten ook buiten bereik van terroristen worden gehouden, die “vuile bommen” zouden willen maken. Bommen die bij de explosie radioactief materiaal verspreiden. Het totale volume van dit gevaarlijk materiaal is gelukkig veel lager – minder dan een kwart – dan dat van het laagactief afval.