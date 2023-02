In Flanders Fields Museum in Ieper ontvangt Oekraïense kunstenaar om oorlogswerk te maken

Kadan maakt statements over wat hij rond zich ziet. Vanuit Kiev is hij bijvoorbeeld zelf naar het oorlogsgebied Boetsja getrokken en hij gebruikte ook al materialen van daar ter plaatse in zijn kunstwerken.

"Of hij in Ieper ook de oorlog in Oekraïne aan bod zal laten komen, weten we nog niet", zegt Dendooven. "Eerst moet hij nog wat onderzoek doen en daar gaan wij hem in begeleiden. Hij verblijft hier vijf dagen en we gaan hem in die periode onderdompelen in de streek en de werking van het museum."