Internationale bussen stoppen voortaan op Rooseveltplaats in Antwerpen waar ze voor minder hinder zorgen

De Rooseveltplaats is een mobiliteitsknoopunt voor trams en bussen in het centrum van de stad. Toch is het de bedoeling om een deel van het internationaal busverkeer naar de rand van de stad te brengen. "We zoeken inderdaad naar oplossingen als er nog meer internationale bussen naar Antwerpen zouden komen. Ook een deel van de bussen die nu aan de Rooseveltplaats stoppen, kunnen we omleiden." Het gaat vooral om de bussen die Antwerpen niet als eindbestemming hebben, maar enkel een plek nodig hebben om reizigers te laten overstappen.