Iraans koppel veroordeeld tot tien jaar cel omdat ze dansten op straat

Astiyazh Haghighi (21) en haar verloofde Amir Mohammad Ahmadi (22) werden in november gearresteerd nadat ze een video op sociale media hadden gepost. Dat schrijft de Britse openbare omroep BBC. Ze hebben samen zo'n twee miljoen volgers.

Op het filmpje dansen ze met de Azadi-toren, oftewel de "vrijheidstoren", op de achtergrond, in de Iraanse hoofdstad Teheran. Het monument is een symbolische poort naar het Westen. Daarnaast draagt de vrouw geen hoofddoek, terwijl dat in Iran wel verplicht is. Vrouwen mogen ook niet dansen in het openbaar.