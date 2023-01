Kan gen van honderdjarigen in de toekomst ons hart met 10 jaar verjongen?

Het is mogelijk dat er in de toekomst andere mutaties gevonden worden met een gelijkaardig of zelfs superieur heilzaam potentieel als het gemuteerde gen dat nu onderzocht is. Madeddu en Puca geloven dat hun studie zou kunnen leiden tot een nieuwe golf van behandelingen die geïnspireerd zijn op de genetica van eeuwelingen.

"Onze bevindingen bevestigen dat het gezonde gemuteerde gen de achteruitgang van de werking van het hart bij oudere mensen kan terugdraaien. We willen nu uitzoeken of het toedienen van het eiwit in plaats van het gen, ook werkt. Gentherapie wordt veel gebruikt om ziekten te behandelen die veroorzaakt worden door slechte genen, maar een behandeling gebaseerd op een eiwit is veiliger en makkelijker uit te voeren dan gentherapie", zei Madeddu. Het eiwit dat dan toegediend zou worden, is het eiwit waarvoor het gemuteerde gen codeert.

"We hebben financiering gekregen van de Medical Research Council om gezondegentherapie te testen voor progeria. Deze genetische ziekte, die ook bekend staat als het hutchinson-guilfordsyndroom, veroorzaakt vroege ouderdomschade aan het hart en de bloedvaten van kinderen. We hebben ook fondsen gekregen van de British Heart Foundation en Diabetes UK om het eiwit te testen bij oudere en suikerzieke muizen", zei hij.

"Van gentherapie met het gezonde gen in muismodellen is al aangetoond dat ze het begin van atherosclerose [verharding van de slagaders door plaques], veroudering van de bloedvaten en complicaties van suikerziekte voorkomt en dat ze het immuunsysteem verjongt", zei Puca. "We hebben een nieuwe bevestiging en vergroting van het therapeutisch potentieel van het gen/eiwit."

De onderzoekers hopen snel klinische studie op patiënten met hartfalen te kunnen starten.

De studie van de onderzoekers is gepubliceerd in Cardiovascular Research. Dit artikel is gebaseerd op een persmededeling van de University of Bristol en een telex van het persbureau IPS.