Na veertig jaar is de stekker definitief uit Tihange 2

Tijdens al die jaren lag de centrale ook voor lange tijd stil. Er werden in 2012 scheurtjes ontdekt in de stalen wanden van de reactorkuipen van Doel 3 en Tihange 2. Het leverde beide centrales de bijnaam 'scheurtjescentrales' op. In realiteit gaat het om waterstofvlokken in het staal. In 2013 mocht Tihange 2 heropstarten, om enkele maanden later uit voorzorg weer te worden losgekoppeld. Pas in 2015 volgde de definitieve heropstart, na uitgebreid onderzoek en groen licht van de nucleaire waakhond FANC.