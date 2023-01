Koppel zeventigers slachtoffer van gewelddadige overval in Landen: buit van 700 euro en juwelen, daders spoorloos

Het koppel was thuis toen er gisteren werd aangebeld door twee mannen. Op het moment dat de voordeur geopend werd, duwden de twee mannen die verder open en drongen de woning binnen. Ze bonden het koppel vast, trokken een kussensloop over het hoofd van de man, en hielden een vuurwapen tegen het hoofd van de vrouw.

De verdachten doorzochten daarna de woning en gingen aan de haal met ongeveer 700 euro en juwelen. Het echtpaar kon zichzelf bevrijden en de politie verwittigen.

Het labo is ter plaatse gegaan voor een sporenonderzoek en er is ook buurtonderzoek uitgevoerd. Volgens het parket ontbreekt op dit moment elk spoor van de verdachten. Er is intussen een gerechtelijk onderzoek geopend voor diefstal met geweld en met vertoon van wapen. Een onderzoeksrechter zal de leiding nemen over verdere stappen in het onderzoek.