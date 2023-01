Allerlaatste Boeing 747 wordt afgeleverd: de belangrijkste momenten uit de geschiedenis van de "Jumbo Jet"

In Everett, in de Verenigde Staten, wordt vandaag de allerlaatste Boeing 747 ooit afgeleverd. Cargomaatschappij Atlas Air krijgt de laatste iconische "Jumbo Jet" in handen. Meer dan een halve eeuw werd de 747 "The queen of the skies" genoemd. De Boeing 747 is luchtvaartgeschiedenis. Het vliegtuig staat symbool voor de start van het massatoerisme en heel wat historische momenten in de luchtvaartgeschiedenis. Een overzicht met de belangrijkste momenten van de 747.