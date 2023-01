Brusselse verbrandingsoven al aantal keer buiten dienst door exploderende lachgaspatronen

Het gebruik van lachgas is niet zonder gevaar. Het kan ernstige neurologische problemen veroorzaken: gaande van duizeligheid en evenwichtsstoornissen tot aanslepende geheugenproblemen. Problemen die bij intensief gebruik chronisch kunnen worden. De verkoop van lachgas aan minderjarigen is verboden, maar via het internet is het kinderspel om eraan te raken.

De gebruikte lachgaspatronen worden tegelijk steeds groter, waardoor het ook gevaarlijker wordt om ze te verwerken. Als zo’n groter patroon in een verbrandingsoven terechtkomt, kan dat een explosie veroorzaken waardoor die enkele dagen buiten gebruik is. Volgens Net Brussel is dat al een aantal keer gebeurd in Brussel. Telkens was een verbrandingsoven 48 uur buiten strijd.