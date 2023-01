Human Rights Watch: "Oekraïne heeft zich ook schuldig gemaakt aan oorlogsmisdaden"

Het Oekraïense leger heeft illegale landmijnen ingezet in de oorlog tegen Rusland. Dat zegt de mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch. "Oekraïne heeft zich ertoe verbonden dat niet te doen", zegt Jan Kooy in "De wereld vandaag" op Radio 1. "Maar wij hebben bewijs dat dat wel gebeurd is. Daardoor brengen ze hun eigen burgers in gevaar. We hopen dat de internationale gemeenschap dit ernstig neemt."