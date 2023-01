Limburg telt het minst politieagenten van het land: "We hebben 800 politiemensen te kort" 

Limburg heeft nog altijd te weinig politieagenten in vergelijking met de andere 9 provincies in ons land. Limburg heeft nu 2.249 politieagenten, dat zijn 26 politieagenten per 10.000 inwoners. Het landelijk gemiddelde is 41 politiemensen per 10.000 inwoners. Het probleem dreigt nog groter te worden nu een deel van de federale politie die in Limburg bijstand verleent, in Antwerpen moet bijspringen.