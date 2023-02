Marc Sleen Museum stopt en wordt onderdeel van Stripmuseum Brussel

Dat het atelier behouden blijft in het nieuwe Huis Marc Sleen is een grote geruststelling voor Catherina Kochuyt, weduwe van de bekende stripauteur en voorzitster van de Stichting Marc Sleen. “Zo’n beslissing maakt natuurlijk veel emoties los,” zegt ze.

Vooral de jonge stripmakers van De Gele Kubus zal ze hard missen. Maar ze begrijpt en aanvaardt de evolutie van museum tot huis Marc Sleen. “Ik ben al heel blij dat we zo lang hebben kunnen werken. Je moet weten, Marc is al in 2002 gestopt met tekenen. We zijn nu twintig jaar verder. We hebben 100 jaar Marc Sleen en 75 jaar Nero kunnen vieren. Al die tijd is het Brussels gewest ons blijven steunen.”

Beter stoppen op een hoogtepunt dan langzaam verdwijnen in de vergetelheid, vindt Kochuyt. “Marc is vandaag nog altijd behoorlijk populair, hij ligt nog in het hart van de mensen. Die populariteit hoort natuurlijk bij een bepaalde generatie, maar ook sommige jongeren houden van zijn albums. Hij blijft de godfather voor velen.”