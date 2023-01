Mechelse studente gaat op kot tussen bewoners van woonzorgcentrum: "Hier valt veel wijsheid te rapen"

Kirsten Maeyaert is geen piepjonge student meer. Ze is ondertussen 48 jaar en heeft al heel wat ervaring als student. "Ik studeer nu Ergotherapie en Houtsnijden in Mechelen. Toen ik zag dat het woonzorgcentrum studentenkamers in de aanbieding had, twijfelde ik geen seconde. Ik heb hier in 2020 ook even gewoond in kortverblijf omdat ik met mijn gezondheid sukkelde en mijn hart is hier al die tijd blijven wonen." Maar zou de plek ook twintigers aanspreken? "Ik denk het wel. Mensen hebben vaak een negatief beeld van een rusthuis. Maar hier zijn zoveel levensverhalen en wijsheid te rapen. Heel wat werknemers werken hier al twintig jaar, dat is toch een teken dat het hier goed is." De kotstudenten moeten uiteraard wel rekening houden met de andere bewoners. Een wild en luid kotfeestje zit er dus niet in.