Meer dan 600 mensen gearresteerd in Australië op verdenking van huiselijk geweld

In de Australische deelstaat New South Wales zijn meer dan 600 mensen gearresteerd door de politie op verdenking van huiselijk geweld. De politieoperatie, genaamd "Operation Amarok", is deel van een grootschalige actie, die zich ook richt op wapen- en drugbezit. "Al jaren roepen hulporganisaties op tot een hardere aanpak van het probleem", zegt correspondent Meike Wijers aan de NOS.