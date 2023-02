Na coronadip stijgt het aantal zorgboerderijen in Limburg opnieuw

Vandaag kwamen heel wat eigenaars van zorgboerderijen samen op een zorgboerderij in Heers, om elkaar beter te leren kennen en ervaringen te delen. Ze kregen van het Steunpunt Groene Zorg, dat de zorgboerderijen begeleidt, allemaal een 'zorgboerderij-uithangbord' die ze aan de gevel van hun bedrijf kunnen hangen. "Met deze uithangborden willen we zorgboerderijen beter laten opvallen in het straatbeeld", zegt Claire Luyten van Steunpunt Groene Zorg. "We merken dat nog te weinig mensen weten waar je een Limburgse zorgboerderij kan vinden. Daar hopen we met deze borden toch verandering in te brengen."