Kunnen fietspaden langs jaagpaden veiliger? Mobiliteitsprofessor: "Kwaliteit laat vaak te wensen over"

Zaterdagnacht op de terugweg van haar werk belandde een vrouw van 25 jaar in de Zenne. Ze is nog steeds niet teruggevonden. Intussen laait de discussie over het jaagpad en de omgeving op, buurtbewoners zeggen namelijk al langer dat het een gevaarlijk fietspad is. Hoe komt het dan dat hier nooit iets aan gedaan is?