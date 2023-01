Nieuw "oefenpaard" moet Kempense Hulpverleningszone Taxandria helpen om grote dieren te leren redden

Bij opleidingscentrum Campus Vesta in Ranst maken ze ook gebruik van zo’n paard om opleidingen te geven. “We hebben nu beslist om zelf eentje aan te schaffen zodat we meer en sneller mensen daarin kunnen opleiden. In het opleidingscentrum krijgen brandweerlieden een basistraining, maar door zelf zo’n oefenmateriaal te hebben kunnen we onze vaardigheden verfijnen. Vroeger zag je weleens dat dieren met een touw ergens uitgetrokken werden, maar dat is niet meer van deze tijd. De technieken worden alsmaar verfijnder, onder andere dankzij dat materiaal”, aldus HVZ Taxandria.