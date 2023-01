"Neen": Biden (voorlopig) resoluut tegen de levering van gevechtsvliegtuigen aan Oekraïne

Het was lang onduidelijk wat het standpunt van de Amerikanen was over de levering van gevechtsvliegtuigen aan Oekraïne. "Het sturen van straaljagers naar Oekraïne zal zeer zorgvuldig worden besproken", zei de plaatsvervangend nationaal veiligheidsadviseur van het Witte Huis, Jon Finer, eerder op de Amerikaanse zender MSNBC. Daardoor leek het alsof de VS zich nog over de kwestie moest buigen. Dat is nu blijkbaar gebeurd, want de Amerikaanse president wond er geen doekjes om. Voorlopig moet Oekraïne het zonder Amerikaanse F-16's doen.